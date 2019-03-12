Бавария – Ливерпуль: прогноз на матч Лиги чемпионов

Бавария принимает Ливерпуль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Бавария – Ливерпуль состоится 13 марта в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Бавария – Ливерпуль, прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Нулевая ничья в первом матче оставляет шансы команд на выход в четвертьфинал примерно равными.

Авторитетная контора William Hill отдает небольшое преимущество Баварии. Выход команды Нико Ковача в четвертьфинал по итогам основного времени оценивается в 2.10, а на проход Ливерпуля дают коэффициент 3.40. На успех Баварии по итогам экстра-тайма или серии пенальти предлагают поставить с 1.80, на Ливерпуль – 1.91.

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Специалисты BWin выход Баварии в 1/4 финала в основное время оценивают в 2.05, Ливерпуля – 3.50. На итоговую победу мюнхенцев коэффициент составляет 1.83, команды Юргена Клоппа – 1.91.

Напомним, участие в четвертьфинале себе уже обеспечили Аякс, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Порту. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в пятницу, 15 марта. Начало в 13:00 по киевскому времени.