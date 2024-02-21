Головний тренер Баварії Томас Тухель не продовжить співпрацю з командою.

Мюнхенці у 22 турі Бундесліги програли Бохуму (2:3). Третя поразка поспіль розпалила дискусію про майбутнє Томаса Тухеля на чолі Баварії.

Баварія готується до революційних кадрових змін – лише 4 гравці є недоторканими

Як інформує прес-служба клубу, керівництво мюнхенців та німецький фахівець провели перемовини. Тухель вирішив покинути Баварію після завершення сезону 2023/24. Зазначається, що це спільне рішення, яке було ухвалене після "доброзичливих перемовин". Про звільнення тренера офіційно оголосять найближчим часом.

Нагадаємо, Тухель очолив Баварію в березні 2023 року. Наразі мюнхенці перебувають на другій сходинці в турнірній таблиці з 50 очками. Від Байєра команда відстає на вісім пунктів.

Наполі – Барселона: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів