Гарі Невілл порадив Ліверпулю вилетіти з Ліги чемпіонів, щоб зосередитися на АПЛ

Екс-капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає, що Ліверпулю варто програти Баварію у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та вилетіти з турніру, щоб зосередитися на виступах у чемпіонаті Англії.

"Я вже давно вважаю, що Ліверпуль може перемогти в АПЛ, якщо тільки у них буде максимально розвантажений календар. Можу ще раз це повторити.

Можливо, комусь це може здатися безумством, адже команда не повинна грати на поразку, але, якщо "червоні" вилетять із Ліги чемпіонів у них буде більше шансів здобути титул чемпіонів у Англії", – передає слова Невілла Sky Sports.

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До слова, після 29 турів Ліверпуль посідає другу сходинку у турнірній таблиці АПЛ. У активі підопічних Клоппа 70 очок, що на один пункт менше, аніж у Манчестер Сіті, яке наразі лідирує.

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Баварією зіграли внічию 0:0. Матч-відповідь між цими командами відбудеться у Мюнхені 13 березня.

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