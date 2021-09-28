"Ви маєте рацію, вони виглядають, як машина, яка запрограмована на перемоги. Там найкращі футболісти чемпіонату Німеччини з великим досвідом і великим талантом. Хочу, щоб моя команда йшла з поля з високо піднятою головою і щоб їм не було соромно за виконану роботу.

Циганков озвучив головне завдання Динамо у матчі проти Баварії

Будемо грати. Це найсильніша команда в Лізі чемпіонів. У неї великі шанси виграти цей турнір. Це збалансована команда з фізично сильними і швидкими футболістами. Хочемо показати, що можемо боротися з такими суперниками в Лізі чемпіонів.

Буяльський – один з наших найкращих гравців, який був у найкращій формі. У всіх іграх у нього був найвищий ККД. Це той гравець, який дуже добре грає в атаці, але ще краще працює в обороні, робить багато перехоплень. Віталій міг би нейтралізувати Кімміха, тому що вся гра Баварії проходить через нього.

Досвід гри проти Баварії Гвардіоли на чолі Шахтаря? Навіть не хочу коментувати ту гру. Ця Баварія сильніша, ніж та. Пам'ятаю, що ми тоді добре зіграли у Львові, а на виїзді все вирішили вилучення і пенальті", – цитує Луческу Динамоманія.

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