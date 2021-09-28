"Вы правы, они выглядят, как машина, которая запрограммирована на победы. Там лучшие футболисты чемпионата Германии с большим опытом и большим талантом. Хочу, чтобы моя команда шла с поля с высоко поднятой головой и чтобы им не было стыдно за проделанную работу.

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Будем играть. Это самая сильная команда в Лиге чемпионов. У нее большие шансы выиграть этот турнир. Это сбалансированная команда с физически сильными и быстрыми футболистами. Хотим показать, что можем бороться с такими соперниками в Лиге чемпионов.

Буяльский – один из наших лучших игроков, который был в лучшей форме. Во всех играх у него был самый высокий КПД. Это тот игрок, который очень хорошо играет в атаке, но еще лучше работает в обороне, делает много перехватов. Виталий мог бы нейтрализовать Киммиха, потому что вся игра Баварии проходит через него.

Опыт игры против Баварии Гвардиолы во главе Шахтера? Даже не хочу комментировать ту игру. Эта Бавария сильнее, чем та. Помню, что мы тогда хорошо сыграли во Львове, а на выезде все решили удаление и пенальти", – цитирует Луческу Динамомания.

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