Півзахисник Динамо Віктор Циганков розповів, чого очікує від матчу з Баварією в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів.

"Я намагаюся якісно робити свою роботу, щоб подобалося моїй команді і тренеру. Приємно, що мене виділяє інший тренер. Старанно працюю кожен день, щоб досягати великих перемог у Динамо.

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Хочеться грати в Лізі чемпіонів проти найкращих футболістів і найкращих команд. Завтра вийдемо з хорошим настроєм. Головне – виконати установку тренера. Хочемо довести, що можемо конкурувати з такими суперниками. Розуміємо, з ким ми граємо, але тим і цікавіше.

Завтра буде дуже складно. Наш рівень і рівень Баварії, як і рівні наших чемпіонатів – різні. Потрібно буде повністю віддатися на полі, а після матчу подивимося, як нам вдалося зіграти", – цитує Циганкова Динамоманія.

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