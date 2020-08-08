Баварія – Челсі: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Челсі спробує створити сенсацію та оформити камбек з 0:3 проти Баварії в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд шукайте на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія – Челсі стартує о 22:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна переглянути на телеканалі "Футбол 1". Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

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Перший матч відбувся ще до коронавірусної паузи та завершився розгромом Челсі в Лондоні – 0:3. Для виходу у чвертьфінал "синім" потрібне диво. Баварія на ходу та демонструє найкращий у Європі футбол. Серйозну кадрову втрату (травма Павара) Гансі Флік замаскував переведенням Кімміха на правий фланг оборони. А замість Комана в старті виходить Перішіч.

Стартові склади

Баварія: Нойєр – Кімміх, Боатенг, Алаба, Девіс – Тьягу, Горетцка – Гнабрі, Мюллєр, Перішіч – Лєвандовскі.

Запасні: Ульрайх, Хоффманн, Одріосола, Зюле, Мартінес, Коутінью, Кюїзонс, Ернандес, Толіссо, Тілльман, Мусіала, Аррей-Мбі.

Челсі: Кабальєро – Джеймс, Крістенсен, Зума, Емерсон – Барклі, Канте, Ковачіч – Хадсон-Одой, Абрахам, Маунт.

Запасні: Кепа, Каммінг, Рюдігер, Жиру, Батшуаї, Томорі, Броя, Лоуренс, Маатсен, Бейт, Сімеу.

Баварія – Челсі: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів