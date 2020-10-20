"Ми хочемо бути максимально успішними, але також знаємо, як важко утриматися на вершині. Ніяких нових рецептів немає. Переходимо від матчу до матчу, а потім думаємо про більш глобальні цілі. Наразі я досить задоволений. У нас був лише тиждень тренувань всією командою, але зараз у нашому складі є більше глибини. Дуже важливо не мати травм. Ви бачили, що сталося в Ліверпулі з Вірджилом ван Дейком.

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Кожен матч Ліги чемпіонів є особливим, але грати проти Атлетико в першому турі – найважливіший момент. Дієго Сімеоне був в Атлетико дев'ять років і завжди розвивав свою команду. У них найкращий захист Європи. Коли вони втрачають м'яч, то дуже агресивні та дисципліновані. Я з нетерпінням чекаю цього матчу", – цитує Фліка сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Баварія – Атлетіко відбудеться завтра (21 жовтня), стартовий свисток о 22:00. Для мюнхенців це буде перший крок на шляху захисту титулу переможця ЛЧ.

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