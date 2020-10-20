"Мы хотим быть максимально успешными, но также знаем, как трудно удержаться на вершине. Никаких новых рецептов нет. Переходим от матча к матчу, а потом думаем о более глобальных целях. Сейчас я весьма доволен. У нас была только неделя тренировок всей командой, но сейчас в нашем составе есть больше глубины. Очень важно не иметь травм. Вы видели, что произошло в Ливерпуле с Вирджилом ван Дейком.

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Каждый матч Лиги чемпионов является особенным, но играть против Атлетико в первом туре – важнейший момент. Диего Симеоне был в Атлетико девять лет и всегда развивал свою команду. У них лучшая защита Европы. Когда они теряют мяч, то очень агрессивны и дисциплинированы. Я с нетерпением жду этого матча", – цитирует Флика сайт УЕФА.

Напомним, матч Бавария – Атлетико состоится завтра (21 октября), стартовый свисток в 22:00. Для мюнхенцев это будет первый шаг на пути защиты титула победителя ЛЧ.

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