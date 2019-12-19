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Бацула допоміг Кортрейку вийти у півфінал Кубка Бельгії – команда українця обіграла представника другого дивізіону

09:38 151 Читать на русском
Бацула допоміг Кортрейку вийти у півфінал Кубка Бельгії – команда українця обіграла представника другого дивізіону
Кортрейк вийшов у півфінал Кубка Бельгії / фото з відкритих джерел

Український захисник відіграв повний матч 1/4 фіналу Кубка Бельгії.

Кубок Бельгії, 1/4 фіналу

Уніон Сент-Жілуаз – Кортрейк – 0:1

Гол: Кагельмахер, 88.

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Екс-захисник Ворскли, Зірки та Олександрії вийшов в основі та провів увесь матч проти представника другого за силою дивізіону чемпіонату Бельгії. Кортрейк вирвав перемогу наприкінці матчу. Переможний гол в активі уругвайського хавбека Гарі Кагельмахера.

До слова, іншими учасниками півфіналів вже стали Зюльте-Варегем та Антверпен. В останньому матчі 1/4 фіналу сьогодні зустрінуться Андерлехт та Брюгге.

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Теги
Українці за кордоном Андрій Бацула Андрій Бацула Бельгія Кортрейк Кортрейк
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