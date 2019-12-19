Бацула допоміг Кортрейку вийти у півфінал Кубка Бельгії – команда українця обіграла представника другого дивізіону

Український захисник відіграв повний матч 1/4 фіналу Кубка Бельгії.
Кубок Бельгії, 1/4 фіналу
Уніон Сент-Жілуаз – Кортрейк – 0:1
Гол: Кагельмахер, 88.
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Екс-захисник Ворскли, Зірки та Олександрії вийшов в основі та провів увесь матч проти представника другого за силою дивізіону чемпіонату Бельгії. Кортрейк вирвав перемогу наприкінці матчу. Переможний гол в активі уругвайського хавбека Гарі Кагельмахера.
До слова, іншими учасниками півфіналів вже стали Зюльте-Варегем та Антверпен. В останньому матчі 1/4 фіналу сьогодні зустрінуться Андерлехт та Брюгге.
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