Бацула допоміг Кортрейку вийти у півфінал Кубка Бельгії – команда українця обіграла представника другого дивізіону

Кортрейк вийшов у півфінал Кубка Бельгії / фото з відкритих джерел

Український захисник відіграв повний матч 1/4 фіналу Кубка Бельгії.

Кубок Бельгії, 1/4 фіналу

Уніон Сент-Жілуаз – Кортрейк – 0:1

Гол: Кагельмахер, 88.

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Екс-захисник Ворскли, Зірки та Олександрії вийшов в основі та провів увесь матч проти представника другого за силою дивізіону чемпіонату Бельгії. Кортрейк вирвав перемогу наприкінці матчу. Переможний гол в активі уругвайського хавбека Гарі Кагельмахера.

До слова, іншими учасниками півфіналів вже стали Зюльте-Варегем та Антверпен. В останньому матчі 1/4 фіналу сьогодні зустрінуться Андерлехт та Брюгге.

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