Луго з Лебеденком вилетів з Кубка Іспанії – українець не забив вирішальний пенальті у матчі з представником Терсери

Ще один український футболіст зіграв за свій клуб у Кубку Іспанії.

Кубок Іспанії, 1/64 фіналу

Сестао Рівер – Луго – 1:1 (пен. 6:5)

Голи: Мартінес, 37 – Крістіан, 90+2.

Лунін зіграв на нуль у дебютному матчі за Вальядолід – команда українця розгромила суперника у Кубку Іспанії

Український захисник Орест Лебеденко вийшов в основі своєї команди на матч проти представника четвертого за силою дивізіону чемпіонату Іспанії. Луго пропустив наприкінці першого тайму, але зміг врятуватися у доданий до основного час. Справа дійшла до серії післяматчевих пенальті, у яких гравці обох команд демонстрували холоднокровність та ідеальну точність. За рахунку 5:5 до позначки підійшов Лебеденко, але не зміг переграти голкіпера господарів. Наступним ударом гравець Сестао Рівер приніс своїй команді перемогу.

До слова, в поточному сезоні екс-захисник Карпат зіграв за Луго 5 матчів у Сегунді.

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