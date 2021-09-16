У сім'ї захисника Манчестер Сіті Натана Аке трапилось горе. Тато гравця відійшов у вічність просто під час матчу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг (6:3).

"Останні кілька тижнів були найважчими у моєму житті. Мій батько дуже сильно хворів, вилікувати його було неможливо. Мене ж підтримували наречена, сім'я і друзі.

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Вчора після складного періоду я забив свій дебютний м'яч у Лізі чемпіонів. А вже через кілька хвилин після цього мій батько мирно помер в оточенні брата і мами, які були поруч із ним. Можливо, так і мало статись.

Тато відчував гордість і щастя, дивлячись, як я граю. Знаю, що ти завжди зі мною. Ти назавжди будеш у моєму серці. Цей гол був для тебе, батьку", – зворушливо написав Аке у своєму Instagram.

Зауважимо, Натан перебрався у Манчестер Сіті минулої осені із Борнмута. У поточному сезоні 26-річний нідерландець провів три повні поєдинки, у яких відзначився одним забитим м'ячем.

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