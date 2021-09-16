В семье защитника Манчестер Сити Натана Аке случилось горе. Папа игрока скончался прямо во время матча Лиги чемпионов против РБ Лейпциг (6:3).

"Последние несколько недель были тяжелыми в моей жизни. Мой отец очень сильно болел, вылечить его было невозможно. Меня поддерживали невеста, семья и друзья.

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Вчера после сложного периода я забил свой дебютный мяч в Лиге чемпионов. А уже через несколько минут после этого мой отец мирно скончался в окружении брата и мамы, которые были рядом с ним. Возможно, так и должно было произойти.

Папа чувствовал гордость и счастье, глядя, как я играю. Знаю, что ты всегда со мной. Ты навсегда будешь в моем сердце. Этот гол был для тебя, отец", – трогательно написал Аке в своем Instagram.

Заметим, Натан перебрался в Манчестер Сити прошлой осенью из Борнмута. В текущем сезоне 26-летний голландец провел три полных матча, в которых отметился одним забитым мячом.

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