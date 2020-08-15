Барселона – Баварія: Сетьєн відреагував на слова Піке після фіаско каталонців

"Я не збираюся говорити про те, що потрібно клубу. Я тут всього кілька місяців. Якщо Жерар Піке сказав, що прийшов час для великих змін, його слова матимуть значення. Пора нам переглянути все і прийняти рішення, які необхідні на майбутнє.

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Я думаю, що зараз ще зарано говорити про те, залишуся я в клубі чи ні. Реальність така, що це не залежить від мене. Нам всім варто подумати про те, що важливо, і розглянути багато ситуацій, які відповідають ситуаціям такої важливості і є настільки болючими", – цитує іспанського наставника офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, востаннє Барселона перемагала у найпрестижнішому клубному турнірі ще у сезоні 2014/15. У півфіналі Баварія зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті – Ліон.

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