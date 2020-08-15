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Барселона – Баварія: Сетьєн відреагував на слова Піке після фіаско каталонців

08:27 - Читать на русском
Барселона – Баварія: Сетьєн відреагував на слова Піке після фіаско каталонців
Кіке Сетьєн / Фото з відкритих джерел

Головний тренер каталонців Кіке Сетьєн стримано прокоментував розгромну поразку від Баварії (2:8) у чвертьфіналі ЛЧ.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

"Я не збираюся говорити про те, що потрібно клубу. Я тут всього кілька місяців. Якщо Жерар Піке сказав, що прийшов час для великих змін, його слова матимуть значення. Пора нам переглянути все і прийняти рішення, які необхідні на майбутнє.

Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців

Я думаю, що зараз ще зарано говорити про те, залишуся я в клубі чи ні. Реальність така, що це не залежить від мене. Нам всім варто подумати про те, що важливо, і розглянути багато ситуацій, які відповідають ситуаціям такої важливості і є настільки болючими", – цитує іспанського наставника офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, востаннє Барселона перемагала у найпрестижнішому клубному турнірі ще у сезоні 2014/15. У півфіналі Баварія зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті – Ліон.

Баварія зґвалтувала Барселону вісьмома голами та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів

blog_ava
Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців
00:21
23852
Теги
Барселона Барселона Кіке Кіке Сетьєн Ліга чемпіонів Барселона - Баварія Жерар Жерар Піке
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