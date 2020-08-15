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"Деякі рішення вже прийняті": президент Барселони – про ганебну поразку від Баварії у чвертьфіналі ЛЧ

09:18 - Читать на русском
"Деякі рішення вже прийняті": президент Барселони – про ганебну поразку від Баварії у чвертьфіналі ЛЧ
Жозеп-Марія Бартомеу / Фото з відкритих джерел

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу анонсував серйозні зміни у команді після ганебного програшу "блаугранас" команді Ганса-Дітера Фліка.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

"Це дуже важкий вечір. Мені шкода гравців і вболівальників Барселони. У найближчі дні ми приймемо певні рішення, які вже були обдумані раніше.

Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців

Вітаю Баварію з чудовою грою. Вони заслужили вихід у півфінал. Сьогодні Барса грала не на своєму рівні. Сталася катастрофа, і тепер потрібно приймати рішення, хоча деякі ми вже прийняли. Варто подумати про те, що сталося, подумати над цим сумним результатом", – цитує Бартомеу видання Marca.

Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів каталонці були знищені баварцями з загальним рахунком 2:8 і вилетіли з турніру.

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Барселона – Баварія: Піке зумів одним словом описати ганебну гру каталонців
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Теги
Барселона Барселона Ліга чемпіонів Барселона - Баварія Баварія Баварія Жозеп-Марія Бартомеу
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