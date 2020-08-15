"Деякі рішення вже прийняті": президент Барселони – про ганебну поразку від Баварії у чвертьфіналі ЛЧ

"Це дуже важкий вечір. Мені шкода гравців і вболівальників Барселони. У найближчі дні ми приймемо певні рішення, які вже були обдумані раніше.

Барселона – Баварія – 2:8 – відео голів і огляд знищення каталонців

Вітаю Баварію з чудовою грою. Вони заслужили вихід у півфінал. Сьогодні Барса грала не на своєму рівні. Сталася катастрофа, і тепер потрібно приймати рішення, хоча деякі ми вже прийняли. Варто подумати про те, що сталося, подумати над цим сумним результатом", – цитує Бартомеу видання Marca.

Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів каталонці були знищені баварцями з загальним рахунком 2:8 і вилетіли з турніру.

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