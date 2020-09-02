Лондонський клуб підписав Перніл Хардер, яка раніше захищала кольори жіночої команди Вольфсбурга.

Про перехід 27-річної футболістки з Данії, яка провела у футболці Вольфсбурга 4 сезони, повідомив офіційний сайт Челсі. Угода розрахована на 3 роки. Цікаво, що даний перехід став найдорожчим в історії жіночого футболу – Вольфсбург отримав 350 тисяч євро, повідомляє Besoccer.

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У складі Вольфсбурга Перніл Хардер тричі грала у фіналі жіночої ЛЧ, проте всі 3 рази на шляху німецької команди ставав Ліон.

До слова, Челсі у поточне міжсезоння проводить активну трансферну компанію. Склад команди Френка Лемпарда поповнили Тімо Вернер, Хакім Зієш, Тьягу Сілва та Бен Чілвел. Також лондонці безкоштовно переманили Маланга Сарра, який виступав за Ніццу.

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