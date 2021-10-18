Каталонці мають серйозні втрати перед важливими поєдинками проти Динамо в Лізі чемпіонів та з Реалом у Ла Лізі.

Попри дебют Агуеро у складі Барселони та повернення після пошкодження Алехандро Бальде, каталонці мають серйозні проблеми – Куман не зможе розраховувати на Араухо, Педрі та Дембеле, інформує Marca.

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Гравці точно не зможуть зіграти проти Динамо та ризикують не зіграти проти Реала в неділю. Лікарі застерігають Кумана, аби той не ставив кожного з цих трьох гравців до складу на Ель Класіко, оскільки може статись рецидив травми.

Нагадаємо, поєдинок Барселона – Динамо відбудеться у середу (20 жовтня), початок о 19:45. Після двох турів каталонці йдуть без очок, а команда Луческу здобула лише одне.

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