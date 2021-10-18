Поєдинок довірили 39-річному французу Клеману Тюрпену, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Допомагати йому на лініях будуть Ніколя Дано та Сіріль Грінгор, резервний арбітр – Жеремі Пінар. За VAR відповідатиме Віллі Делажо. У Динамо вкрай неприємні спогади про бригаду Тюрпена. За суддівства французів "біло-сині" провели два матчі в ЛЧ і обидва програли – Аяксу (1:3) в 2018-му і Бенфіці (0:1) у 2016-му.

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Нагадаємо, поєдинок Барселона – Динамо відбудеться у середу (20 жовтня), початок о 19:45. Після двох турів каталонці йдуть без очок, а команда Луческу здобула лише одне.

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