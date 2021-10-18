Каталонцы имеют серьезные потери перед важными поединками против Динамо в Лиге чемпионов и с Реалом в Ла Лиге.

Несмотря на дебют Агуэро в составе Барселоны и возвращение после повреждения Алехандро Бальде, каталонцы имеют серьезные проблемы – Куман не сможет рассчитывать на Араухо, Педри и Дембеле, информирует Marca.

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Игроки точно не смогут сыграть против Динамо и рискуют не сыграть против Реала в воскресенье. Врачи предостерегают Кумана, чтобы тот не ставил каждого из этих трех игроков в состав на Эль Класико, поскольку может произойти рецидив травмы.

Напомним, поединок Барселона – Динамо состоится в среду (20 октября), начало в 19:45. После двух туров каталонцы идут без очков, а команда Луческу получила только одно.

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