Господарі захопили ініціативу й очікувано вийшли вперед. Це Мюллєр трохи курйозно замкнув подачу Лєвандовскі. А за кілька миттєвостей до перерви Сане результативно розрядив свою гармату з дальної відстані.

Барселона провалилася в Мюнхені та вилетіла з Ліги чемпіонів – Баварія розгромом схвалила красивий суїцид Хаві

Баварія ще мала моменти, але крапку у зустрічі поставив Мусіала після проходу й асисту Девіса. Мюнхенці з першого місця і з 6 звитягами у 6 турах пройшли у плеф-офф, а от Барселона вперше за 21 рік вилетіла з ЛЧ і зіграє у Лізі Європи.