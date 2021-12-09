Гармата Сане і виліт "блаугранас" з ЛЧ у відеоогляді матчу Баварія – Барселона – 3:0
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Баварія розгромила Барселона в останньому турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
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Господарі захопили ініціативу й очікувано вийшли вперед. Це Мюллєр трохи курйозно замкнув подачу Лєвандовскі. А за кілька миттєвостей до перерви Сане результативно розрядив свою гармату з дальної відстані.
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Баварія ще мала моменти, але крапку у зустрічі поставив Мусіала після проходу й асисту Девіса. Мюнхенці з першого місця і з 6 звитягами у 6 турах пройшли у плеф-офф, а от Барселона вперше за 21 рік вилетіла з ЛЧ і зіграє у Лізі Європи.
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