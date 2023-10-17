Нічия з Міланом і розгром ПСЖ – доволі хороший старт в ЛЧ для амбітного Ньюкасла. Раніше цей клуб вже виступав у груповому етапі турніру, проте успішного продовження ті історії не мали.

За проєктом розвитку Ньюкасла після приходу нових грошовитих власників спостерігає увесь футбольний світ. Команда без гучних придбань змогла вирости до рівня топів та пробитися у Лігу чемпіонів. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR – про попередні походи "сорок" у турнірі найсильніших команд Європи.

"Деякі люди називають це ідеальним хет-триком": як скромний нападник Блекберна залишив слід в історії

1997/98

Команда Кенні Далгліша стартувала у турнірі з 2 відбіркового раунду проти загребського Динамо. Вдома "сороки" були сильнішими та перемогли з рахунком 2:1, а ось у Загребі все пішло трішки не за планом.

Наприкінці першого тайму Аспрілья реалізував пенальті, і англійські вболівальники видихнули. Втім, невдовзі їм довелося тягнутися за валідолом – спершу Шиміч відновив паритет, а на останній хвилині основного часу Цвітановіч перевів гру в овертайми. Інтрига трималася до останніх секунд, поки Кецбая влучним ударом не подарував своїй команді путівку в груповий етап.

У груповому етапі Ньюкаслу довелося боротися за місце у плей-офф з київським Динамо, Барселоною та ПСВ. Вже в 1 турі відбулася сенсація – Аспрілья хет-триком нокаутував каталонців. Голів Луїса Енріке та Фігу було недостатньо, щоб врятувати ситуацію.

Наступним був виїзд до Києва. Ребров та Шевченко швидко вивели Динамо вперед, але по перерві хлопці Далгліша показали знаменитий характер та відповіли дублем Берсфорда. Шанси на вихід з групи були, однак затьмарилися після виїзної поразки ПСВ 0:1.

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Утім, далі Ньюкаслу забракло класу та майстерності. Поки Динамо знищувало Барсу, "сороки" знову програли ПСВ (0:2). Виїзд до каталонців теж вдалим не був – мінімальна поразка 0:1. У трьох поспіль матчах Ньюкасл не спромігся навіть на один гол.

Закривав груповий етап матч проти Динамо, яке гарантувало собі перше місце у групі. Барнс та Пірс ще в першому таймі вирішили долю матчу. Ньюкасл гучно грюкнув дверима та чекав свого наступного шансу.

2002/03

Той самий сезон, в якому Андрій Шевченко завдав вирішального удару у ворота Буффона. У кваліфікації Ньюкасл не залишив шансів Железнічару – 5:0 за підсумками двох матчів та прохід у перший груповий етап. Знову Динамо з Києва, Ювентус і Фейєнорд.

Спочатку справи пішли геть погано: 0:2 на "Олімпійському", 0:1 проти Фейєнорда вдома та виїзна поразка Ювентусу, де все вирішив дубль магічного Дель П'єро. Три поразки без жодного забитого гола – ну який прохід у наступний груповий етап?

Але той Ньюкасл вмів творити дива. Спочатку мінімальна перемога над Ювентусом – героєм матчу став Енді Гріффін. Далі було добре знайоме Динамо: гол Шацьких, камбек у другому таймі та пенальті у виконанні Ширера. Фейєнорд став випробуванням характеру – 2:2 до останньої хвилини та рятівний гол Белламі на 90+1. Ньюкасл бере 9 очок у 3 матчах і йде далі!

У групі А доля звела з Барселоною, Інтером та Байєром. Знову невдалий старт – 1:4 від міланців та 1:3 від каталонців. У третьому турі Ньюкасл прокинувся та знищив Байєр 3:1, а в четвертому повторив той самий результат вдома. Шанс на путівку до плей-офф могла дати перемога над Інтером, але дубля Ширера було замало – 2:2. Теоретично шанси ще були, однак Байєр не був тим, хто може стати на шляху Інтера. Міланці здобули свої 3 очки, а "сороки" в рідних стінах не встояли перед Барселоною. Інколи самого лише характеру замало...

2003/04

Третій відбірковий раунд, у суперниках – сербський Партизан. Англійські ЗМІ вже гадали, хто буде суперником Ньюкасла у групі, але прогнози виявилися передчасними.

Вже в першому матчі на виїзді "сороки" мали багато проблем та перемогли "зі скрипом" завдяки голу Солано. Втім, паніки ніхто не робив – на Сент-Джеймс Парк серби мали впасти лише від самого тиску фанатів.

Та не так сталося, як гадалося. Гол Ілієва на старті другого тайму спутав "сорокам" усі карти. Матч дотягнувся до серії пенальті, і навіть гравці Ньюкасла відчули, що доля не на їхньому боці. Ширер, Дайєр, Вудгейт – три перші удари нереалізовані. Гравці Партизана теж були не надто влучними, тож інтрига трішки потягнулася. Амеобі, ЛуаЛуа та Дженас подарували фанатам "сорок" надію, але промах Аарона Х'юза та влучний удар Чірковіча її вбили. Перед носом Ньюкасла грюкнули двері, які йому довелося відкривати фактично 20 років.