У заявку на протистояння з Алавесом увійшли 22 футболісти, повідомляє прес-служба "блаугранас". У ній немає Усмана Дембеле та Ансу Фаті, які ще відновлюються від травм.

Також не братиме участі сьогодні в зустрічі Серхі Роберто. Півзахисник отримав пошкодження правого стегна на тренуванні. Терміни відновлення іспанця не уточнюються, але шанси зіграти в наступному матчі у нього невеликі.

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До слова, після двобою з Алавесом, який стане дебютним для Серхі Бархуана в еліті, на Барселону очікує виїзне протистояння з Динамо в Лізі чемпіонів. Матч на НСК Олімпійський відбудеться 2 листопада.

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