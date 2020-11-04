Барселона визначилася з розширеним списком гравців на матч 3 туру Ліги чемпіонів проти Динамо.

Повна заявка каталонців складається з 21 виконавця, інформує офіційний Twitter клубу.

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Голкіпер Марк-Андре тер Штеген повністю відновився після операції і готовий грати. Для німця це перше потрапляння до заявки Барселони у поточному сезоні. Натомість молодий захисник Рональд Араухо заліковує травму і допомогти команді не зможе.

Зауважимо, "блаугранас" зустрінуться з Динамо вже сьогодні, 4 листопада. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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