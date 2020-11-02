Абсолютний лідер групи G проти команди, яка посідає 3 місце завдяки кращій різниці голів, ніж у Ференцвароша. Матч, як і онлайн-трансляція Барселона – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00 на стадіоні Камп Ноу. Цікаво, що у внутрішніх чемпіонатах ролі команд зовсім інші. Підопічні Луческу впевнено очолюють таблицю УПЛ, не програвши жодного разу за 8 турів. А ось Барса набрала лише 2 очки за 4 матчі та плентається на 12 місці.

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Раніше команди вже зустрічалися 10 разів. Лише тричі перемогу здобували динамівці, зокрема, один-єдиний раз на Камп Ноу. Попри 6 поразок у киян доволі непогана різниця забитих і пропущених – 15:18. Луческу, який обігрував каталонців двічі (6 поразок), недорахувався відразу 13 гравців основної обойми, з них 6 виходили у стартовому складі на попередні матчі Ліги чемпіонів. Тож не дивно, що букмекери взагалі не вірять в сенсацію.

Коефіцієнт на перемогу Барселони (від 1,10 до 1,13 залежно від контори) не залишає киянам жодних шансів. Уже навіть нічия стане справжнім дивом (кожна поставлена гривня принесе 9). А в перемогу Динамо взагалі майже не вірять (19,0). Перемога Барси з розгромним рахунком у 3 голи і більше, на думку букмекерів, імовірніша (1,86), ніж проста звитяга.

Циганков у Києві зовсім недавно забивав збірній Іспанії, за яку зіграв єдиний представник "синьо-гранатових" Фаті. Ансу, до слова, також відзначався у грі з українцями, але в Мадриді. Чи повторить хтось із молодих лідерів команд свій результат?

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