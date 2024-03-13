Перший матч у Неаполі завершився внічию, тож все залежало від звітної зустрічі в столиці Каталонії. Гості провалили початок, до 17 хвилини пропустивши двічі. Один м'яч Наполі відіграв ще до перерви, але у другому таймі Барселона забила іще й спокійно вийшла у чвертьфінал.

Барселона зусиллями дітей переграла Наполі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Слід відзначити центрального захисника Пау Кубарсі, який став першим гравцем каталонців, який виконав 50+ передач (61/68), успішно виконав усі свої спроби відібрати м'яч (3/3) і понад 5 разів виносив м'яч під час свого дебюту в Лізі чемпіонів відколи opta рахує подібну статистику. Окрім того, УЄФА назвав Кубарсі найкращим гравцем матчу.