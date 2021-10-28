Барселона пізно ввечері звільнила Кумана після поразки від Райо Вальєкано. Керівництво клубу дуже швидко визначилося з заміною і вирішило запросити на тренерський місток Хаві, інформує Mundo Deportivo.

Хаві вже погодився, але Барселона ще повинна домовитися з нинішнім клубом легенди Аль-Саддом. Переговори між клубами не займуть багато часу, адже у Катарі дали Хаві слово, що відпустять в Барсу без особливих проблем.

Поки втрясаються всі деталі, команду тренуватиме Серхі Бархуан. Він і привезе Барселону в Київ на матч Ліги чемпіонів проти Динамо. Хаві стане до роботи вже під час міжнародної паузи.

Жоан Лапорта хотів запросити Хаві ще влітку, але вирішив не форсувати події через зв'язок колишнього капітана з Віктором Фонтом – своїм конкурентом на виборах. Однак Куман розчарував президента, а Хаві ідеально відповідає філософії клубу.

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