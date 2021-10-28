Барселона договорилась с Хави, что тот возглавит команду после увольнения Кумана. Каталонцам не придется даже платить Аль-Садду компенсацию за тренера, ведь у Хави есть договоренность с катарцами о свободном переходе в Барсу.

Куман получит солидную компенсацию от Барселоны за увольнение

Теперь руководство "блаугранас" пытается как можно быстрее оформить приход Хави. Цель Лапорты – новый тренер уже должен поехать с командой в Киев на матч Лиги чемпионов против Динамо (2 ноября), информирует Mundo Deportivo.

Хави также заинтересован в том, чтобы как можно быстрее приступить к работе в Барселоне. Он якобы ведет переговоры с Аль-Саддом и хочет возглавить Барсу до матча с Динамо.