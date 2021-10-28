Барселона затягувала з відставкою Рональда Кумана через фінансові проблеми. Нідерландський фахівець за розрив контракту отримає близько 12 мільйонів євро, інформує El Pais.

Каталонці потрапили у складну фінансову ситуацію внаслідок некомпетентних дій попереднього керівництва. Клуб влітку не міг дозволити собі дорогі трансфери, а також до останнього відтягував звільнення тренера, щоб не платити компенсацію.

Контракт з Куманом був розрахований до літа 2022 року, однак жахливі результати змусили перейти до рішучих дій. Наступним тренером Барселони стане Хаві.

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