Лише 19 клубів-учасників минулої єврокубкової кампанії змогли виконати норми фінансового фейр-плей. Щоправда, це сталося через послаблення вимог через вплив на економіку пандемії COVID-19, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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До списку фінансово добропорядних клубів потрапили: Манчестер Сіті, Барселона, Челсі, Лестер, Вест Хем, Борусія Дортмунд, Вольфсбург, Уніон Берлін, Базель, Фенербахче, Трабзонспор, Фейєнорд, Ліон, Рейнджерс, Антверпен, Севілья, Бетіс, Лаціо та Наполі.

Водночас УЄФА попередив, що з наступного року клуби не зможуть використовувати фактор COVID-19 та колишні позитивні фінансові показники, аби задовольнити вимоги фейр-плей.

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