Найзлісніші порушники фінансового фейр-плей пішли на добровільні санкції та підписали угоди, згідно з якими зобов'язалися врегулювати свої бюджети протягом наступних кількох сезонів.

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Зокрема, свою провину визнали Бешикташ, Марсель, Монако, Інтер, Мілан, Рома, Ювентус та ПСЖ, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Загальна сума штрафу становить 172 мільйони євро. Однак гарантовано клуби заплатять лише 15%. Решта 85% залежить від виконання умов добровільних угод. Термін виконання зобов'язань становить 3 роки або 4 роки.

Клуби, які обрали трирічний план, заплатять лише штраф. Серед них ПСЖ, покарання якого становить майже третину від загальної суми. Інтер і Рома були єдиними, хто вибрав план на 4 роки. Окрім фінансового покарання, ці два клуби отримали обмеження щодо заявки гравців на новий єврокубковий сезон.

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