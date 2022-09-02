Только 19 клубов-участников прошлой еврокубковой кампании смогли выполнить нормы финансового фэйр-плей. Правда, это произошло из-за ослабления требований из-за влияния на экономику пандемии COVID-19, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В список финансово добропорядочных клубов попали: Манчестер Сити, Барселона, Челси, Лестер, Вест Хэм, Боруссия Дортмунд, Вольфсбург, Унион Берлин, Базель, Фенербахче, Трабзонспор, Фейеноорд, Лион, Рейнджерс, Антверпен, Севилья, Бетис, Лацио и Наполи.

В то же время, УЕФА предупредил, что со следующего года клубы не смогут использовать фактор COVID-19 и прежние положительные финансовые показатели, чтобы удовлетворить требования фэйр-плей.

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