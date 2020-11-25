"Барселона грала краще, ніж 3 тижні тому. На поле вийшли гравці, які хотіли довести, що недаремно перебувають у клубі. Ось і отримали такий результат.

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Нам не вдалося реалізувати свої моменти. Їм це вдалося. Ми хотіли виграти, але суперник проявив свої найкращі якості. Ми не опускаємо голови, адже у нас ще ігри в чемпіонаті і важливі матчі в Лізі чемпіонів. Ми все проаналізуємо і будемо далі готуватися до поєдинків", – розповів Бущан в ефірі "Футбол News".

Нагадаємо, матч Динамо – Барселона завершився з рахунком 0:4. Мірча Луческу зазнав найбільшої поразки в статусі тренера "біло-синіх". Каталонці навіть напіврезервним складом без проблем оформили вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни після 4-х турів мають лише одне очко – стільки ж у Ференцвароша. Незалежно від результатів поєдинків наступного тижня, саме команди Мірчі Луческу та Сергія Реброва в останньому, 6-му турі, визначать володаря путівки в Лігу Європи.

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