"Барселона играла лучше, чем 3 недели назад": Бущан выделил основную причину поражения Динамо
Голкипер Динамо Георгий Бущан не делает трагедии из поражения от "сине-гранатовых" в 4 туре Лиги чемпионов.
"Барселона играла лучше, чем 3 недели назад. На поле вышли игроки, которые хотели доказать, что не зря находятся в клубе. Вот и получили такой результат.
Динамо – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча
Нам не удалось реализовать свои моменты. Им это удалось. Мы хотели выиграть, но соперник проявил свои лучшие качества. Мы не опускаем головы, ведь у нас еще игры в чемпионате и важные матчи в Лиге чемпионов. Мы все проанализируем и будем дальше готовиться к поединкам", – рассказал Бущан в эфире "Футбол News".
Напомним, матч Динамо – Барселона завершился со счетом 0:4. Мирча Луческу потерпел самое крупное поражение в статусе тренера "бело-синих". Каталонцы даже полурезервным составом без проблем оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне после 4-х туров имеют лишь одно очко – столько же у Ференцвароша. Независимо от результатов поединков на следующей неделе, именно команды Мирчи Луческу и Сергея Реброва в последнем, 6-м туре, определят обладателя путевки в Лигу Европы.
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