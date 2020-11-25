"Барселона играла лучше, чем 3 недели назад. На поле вышли игроки, которые хотели доказать, что не зря находятся в клубе. Вот и получили такой результат.

Динамо – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

Нам не удалось реализовать свои моменты. Им это удалось. Мы хотели выиграть, но соперник проявил свои лучшие качества. Мы не опускаем головы, ведь у нас еще игры в чемпионате и важные матчи в Лиге чемпионов. Мы все проанализируем и будем дальше готовиться к поединкам", – рассказал Бущан в эфире "Футбол News".

Напомним, матч Динамо – Барселона завершился со счетом 0:4. Мирча Луческу потерпел самое крупное поражение в статусе тренера "бело-синих". Каталонцы даже полурезервным составом без проблем оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне после 4-х туров имеют лишь одно очко – столько же у Ференцвароша. Независимо от результатов поединков на следующей неделе, именно команды Мирчи Луческу и Сергея Реброва в последнем, 6-м туре, определят обладателя путевки в Лигу Европы.

"Більшість гравців не відповідають рівню Динамо" – жорстока помста за 97-й, головний антигерой та іспанський рятівник