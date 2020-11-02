Абсолютный лидер группы G против команды, которая занимает 3 место благодаря лучшей разнице голов, чем у Ференцвароша. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00 на стадионе Камп Ноу. Интересно, что во внутренних чемпионатах роли команд совсем другие. Подопечные Луческу уверенно возглавляют таблицу УПЛ, не проиграв ни разу за 8 туров. А вот Барса набрала лишь 2 очка за 4 матча и плетется на 12 месте.

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Ранее команды уже встречались 10 раз. Лишь трижды победу праздновали динамовцы, в частности, один-единственный раз на Камп Ноу. Несмотря на 6 поражений, у киевлян довольно неплохая разница забитых и пропущенных – 15:18. Луческу, который обыгрывал каталонцев дважды (6 поражений), недосчитался сразу 13 игроков основной обоймы, из них 6 выходили в стартовом составе на предыдущие матчи Лиги чемпионов. Неудивительно, что букмекеры вообще не верят в сенсацию.

Коэффициент на победу Барселоны (от 1,10 до 1,13 в зависимости от конторы) не оставляет киевлянам никаких шансов. Уже даже ничья станет настоящим чудом (каждая поставленная гривна принесет 9). А в победу Динамо вообще почти не верят (19,0). Победа Барсы с разгромным счетом в 3 гола и более, по мнению букмекеров, даже вероятнее (1,86), чем простая виктория.

Цыганков в Киеве совсем недавно забивал сборной Испании, за которую сыграл единственный представитель "сине-гранатовых" Фати. Ансу, к слову, также отмечался в игре с украинцами, но в Мадриде. Повторит ли кто-то из молодых лидеров команд свой результат?

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