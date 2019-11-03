Куман: Розірву контракт зі збірною Нідерландів після Євро-2020 тільки заради Барселони

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував цікавий пункт у контракті із "помаранчевими".

"Про цю інформацію обмовився Ніко-Ян Хугма. Напевно, він подумав, що це і так всім відомо. Умова в контракті стосується тільки Барселони, і до нього можна вдатися тільки після Євро-2020. Зараз я нікуди не йду, це точно.

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Коли після Євро Федерація буде оцінювати наші виступи, можливо, вона скаже, що ми так погано зіграли на турнірі, що нам доведеться припинити співпрацю. Тоді ми розійдемося. Але сам я можу піти лише в один клуб. Я можу з упевненістю сказати, що не покину збірну Нідерландів заради якого-небудь іншого клубу. Я вже неодноразово говорить, що Барселона – команда моєї мрії", – поділився Куман в коментарі Fox Sports.

Нагадаємо, Куман виступав за Барселону в якості гравця з 1989-го по 1995-й рік. Разом з "синьо-гранатовими" він здобував Кубок чемпіонів-1992, ставши автором переможного гола в фіналі проти Сампдорії. У його тренерській кар'єрі також є досвід роботи в Ла Лізі – в сезоні 2007/2008 він очолював Валенсію.

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