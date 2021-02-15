Маурісіо Почеттіно взяв до Іспанії 22 гравців, повідомляє офіційний сайт паризького клубу.

Піке повернувся до тренувань Барселони перед матчем з ПСЖ у Лізі чемпіонів

Неймар та Ді Марія заліковують травми, тому не потрапили до списку. Втім, у ПСЖ є і приємна новина. Участь півзахисника Марко Верратті була під питанням, але італієць все ж летить разом з командою.

Нагадаємо, матч Барселона – ПСЖ відбудеться 16 лютого, початок о 22:00 за київським часом.

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