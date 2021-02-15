Барселона – ПСЖ: Неймар та Ді Марія не полетіли на матч 1/8 Ліги чемпіонів, але у французів є і приємна новина
12:24 - Читать на русском
ПСЖ не зможе розраховувати на низку ключових гравців у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.
Маурісіо Почеттіно взяв до Іспанії 22 гравців, повідомляє офіційний сайт паризького клубу.
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Неймар та Ді Марія заліковують травми, тому не потрапили до списку. Втім, у ПСЖ є і приємна новина. Участь півзахисника Марко Верратті була під питанням, але італієць все ж летить разом з командою.
Нагадаємо, матч Барселона – ПСЖ відбудеться 16 лютого, початок о 22:00 за київським часом.
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