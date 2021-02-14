Рональд Куман, головний тренер Барселони, має позитивні новини перед важливим двобоєм в ЛЧ.

У неділю, 14 лютого, Жерар Піке розпочав тренування з командою у загальній групі, повідомляє Mundo Deportivo.

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Центрбек, схоже, матиме шанси зіграти у першій зустрічі 1/8 фіналу ЛЧ проти ПСЖ, який відбудеться 16 лютого. До слова, матч-відповідь запланований аж на 10 березня.

Востаннє Піке з'являвся на полі ще 21 листопада 2020 року у зустрічі з Атлетіко, де пошкодив зв'язки правого коліна. У поточному сезоні Жерар провів лише 10 поєдинків та навіть відзначився забитим м'ячем.

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