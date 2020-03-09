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Барселона – Наполі: ще один матч Ліги чемпіонів може постраждати через коронавірус

10:49 203 Читать на русском
Барселона – Наполі: ще один матч Ліги чемпіонів може постраждати через коронавірус
Наполі – Барселона / Фото з відкритих джерел

Барселона може залишитись без підтримки фанів на матч проти Наполі.

 

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Наполіі може відбутись без глядачів через коронавірус, повідомляє L’Esportiu.

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Міністерство охорони здоров'я Іспанії разом з департаментом спорту проводять термінові консультації щодо поєдинку. У таборі Барселони поки переконані, що такі заходи безпеки є зайвими, і матч повинен відбутись за підтримки глядачів на Камп Ноу.

Нагадаємо, зустріч між цими суперниками запланована на 18 березня, початок о 22:00. У першому поєдинку команди розписали мирову (1:1).

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Теги
Ліга Європи коронавірус Барселона - Наполі Барселона Барселона Ліга чемпіонів
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