Барселона у рідних стінах здобула важку перемогу над Сосьєдадом – каталонці повернули лідерство у Ла Лізі

Реал Сосьєдад у матчі 27-го туру чемпіонату Іспанії зазнав прикрої поразки на Камп Ноу від Барселони.

Барселона за рідних трибун повинна була реабілітовуватись за поразку в Класіко. Суперником виступав міцний Сосьєдад, однак баски приїхали у столицю Каталонії на фоні важкого кубкового матчу – Іманол Альгуасіл змушений був вдатися до серйозної ротації. Зокрема, в запасі залишилися Вілліан Хосе, Янузай та Оярсабаль. Кіке Сетьєн, в свою чергу, випустив найсильніших, окрім Відаля – замість нього з'явився Брейтвейт.

Перший тайм поєдинку на Камп Ноу не вразив вболівальників, які почасти навіть посвистували. Сосьєдад діяв дуже сміливо, з перших хвилин пресингуючи Барселону на чужій половині поля, хоча каталонці намагалися відповідати тим же – як наслідок, у перші дев'ять хвилин моментів не виникало.

На 10-й же "блаугранас" огризнулися випадом з пасом Мессі на лівий край штрафного та ударом Брейтвейта в ближній кут – Реміро парирував. На 14-й Мартін пробивав вже з правого краю з передачі все того ж Мессі, але постріл у данця вийшов слабеньким. На 17-й же Брейтвейт вийшов сам на сам з Реміро і забив гол, однак рефері помітив у нього офсайд.

В середині першого тайму виявилась рівною й сухою. У Сосьєдада було кілька непоганих контратак та заблокованих ударів, але до реальної гостроти справа ніяк не доходила. Каталонці виглядали ще більш пасивно, однак в останні 15 хвилин обидві команди показали зуби.

Так, на 30-й хвилині Мессі класно обігрався з Бускетсом і вивалився на побачення з Реміро, однак пробити Лео зміг лише в останню мить – Реміро врятував Сосьєдад, після чого Брейтвейт замкнув навіс з кутового (неточно). Гості огризнулися перспективним виходом Порту сам на сам (тер Штеген вчасно стартував з воріт, вибивши м'яч), а на 37-й Ісак замикав простріл Монреаля ударом у Піке.

Останній небезпечний момент у першому таймі провели каталонці: Брейтвейт на лівому краю штрафного зачепився за м'яч, Де Йонг вибив його прямо на Мессі, а Лео у дотик вистрілив у лівий нижній кут – трішки неточно! Баски у відповідь провели низку перспективних стандартів, але до гостроти справа не дійшла. На перерву команди пішли без забитих голів.

На старті другого тайму Сосьєдад знову поліз уперед, але знову нічого цікавішого за неточний удар Мугуруси не вигадав. Втім, у каталонців явно збивався ігровий темп, а крім того у Піке ще й намалювалися якісь проблеми з шиєю – хоча Сетьєн так і не поміняв Жерара.

Матч явно йшов не так, як хотілось би вболівальникам на Камп Ноу, але на 50-х хвилинах Барселона таки створила кілька моментів: так, на 53-й Мессі стріляв метрів з 20-ти з правої ноги (повз правий кут), а на 60-й пробивав з лінії воротарського після скидки від Грізманна – вище воріт! Сосьєдад огризнувся класним випадом через лівий фланг з ударом Мугуруси над поперечиною.

На 60-х хвилинах Барселона реально наблизилася до того, щоб відкрити рахунок. Знову в центрі уваги був Мессі: так, на 65-й хвилині після його прориву м'яч відскочив на Ракітіча, який увірвався на правий край карного майданчика й вистрілив у ближній кут – Реміро парирував. Потім Лео подав з кутового на голову Піке, але Жерар замкнув дуже слабко. На 67-й же Ліонель обігрався з Ракітічем перед штрафним і викотив пас вліво під простріл Альбі, а Жорді виконав передачу на дальню стійку – і ніхто на неї не встиг! Здавалося, що ось-ось оборона басків трісне.

Втім, гості спочатку збили темп "блаугранас" різноманітними паузами (які часто провокували своїми фолами самі господарі), а на 70-х хвилинах вилили на ворота Барселони град моментів. На 72-й з дистанції з рикошетом у протихід тер Штегену бив Начо (повз ворота), на 73-й з-за меж штрафного завдав удар Оярсабаль (вище воріт), а на 76-й Едегор відкрився в центрі та викотив пас на лівий край Ісаку, а той потужно вистрілив – трохи неточно! Чергова атака на 78-й хвилині – і ще один удар Начо. Повз праву стійку.

Все йшло до голу басків, але за шалене марнотратство їх наздогнав кармічний удар. На 80-й хвилині при перехопленні подачі з лівого флангу м'яч влучив у Ле Нормана, арбітр переглянув відеоповтор і призначив пенальті за гандобол, а Мессі впевнено реалізував вирок – 1:0.

Щоправда, на 84-й Сосьєдад міг і собі "11-метровий" заробити після поштовху Грізманна в спину Начо, але рефері, послухавши VAR, наказав продовжити гру.

Наприкінці поєдинку Сосьєдад змусив Барселону нервово відбиватися, регулярно вриваючись у штрафний, однак баскам катастрофічно не вистачало якості виконання у завершальній фазі. Гості боролися до останніх хвилин, але врятувати нічию підопічним Альгуасіла так і не вдалося. На 90+6-й вони ще й пропустили контратаку з голом Альби, але його скасували через офсайд. Фінальний свисток зафіксував дуже важку перемогу каталонців.

Таким чином, Барса мінімум на добу повернула собі лідерство у Прімері, набравши 58 очок. Реал свій матч проведе завтра проти Бетіса, а поки що у мадридців лише 56 залікових балів. Сосьєдад, маючи в активі 43 пункти, тримається на шостій сходинці в турнірній таблиці.