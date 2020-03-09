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Барселона – Наполи: еще один матч Лиги чемпионов может пострадать из-за коронавируса

10:49 67 Читати українською
Барселона – Наполи: еще один матч Лиги чемпионов может пострадать из-за коронавируса
Наполи – Барселона / Фото из открытых источников

Барселона может остаться без поддержки болельщиков на матч против Наполи.

 

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона – Наполии может состояться без зрителей из-за коронавируса, сообщает L'Esportiu.

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Министерство здравоохранения Испании вместе с департаментом спорта проводят срочные консультации относительно поединка. В лагере Барселоны пока убеждены, что такие меры безопасности являются лишними, и матч должен состояться при поддержке зрителей на Камп Ноу.

Напомним, встреча между этими соперниками запланирована на 18 марта, начало в 22:00. В первом поединке команды расписали мировую (1:1).

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