ПСЖ – Борусія Д: матч відбудеться за зачиненими дверима, – ЗМІ

Епідемія поширення вірусу вже наводить хаос і на футбольних теренах Франції.

УЄФА спільно з Міністерством спорту Франції вирішили провести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Борусія Д без фанатів, повідомляє RMC Sport.

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Офіційна заява з цього приводу буде оприлюднена найближчим часом. Причина – стрімке поширення коронавірусу у Франції, де вже заразились більше тисячі осіб.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих суперників парижани поступились німцям (1:2). Поєдинок запланований на 11 березня, початок о 22:00.

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