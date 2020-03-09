toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
БЕТІС - РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - ІНТЕР

ПСЖ – Борусія Д: матч відбудеться за зачиненими дверима, – ЗМІ

09:55 334 Читать на русском
ПСЖ – Борусія Д: матч відбудеться за зачиненими дверима, – ЗМІ
Неймар / Фото Le Parisien

Епідемія поширення вірусу вже наводить хаос і на футбольних теренах Франції.

 

УЄФА спільно з Міністерством спорту Франції вирішили провести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Борусія Д без фанатів, повідомляє RMC Sport.

Валенсія – Аталанта та ще один топ-матч Ліги Європи відбудуться за зачиненими дверима

Офіційна заява з цього приводу буде оприлюднена найближчим часом. Причина – стрімке поширення коронавірусу у Франції, де вже заразились більше тисячі осіб.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих суперників парижани поступились німцям (1:2). Поєдинок запланований на 11 березня, початок о 22:00.

Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі

blog_ava
Сидорчук: Треба, щоб судді говорили, як вони трактують моменти – це буде корисно для всіх клубів
09:15
1192
Теги
коронавірус Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ ПСЖ - Борусія Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
37
хв
Сассуоло
19:30
Брешія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук