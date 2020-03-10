Два матчі Ліги Європи відбудуться без глядачів через загрозу коронавірусу

УЄФА продовжує вживати екстрені заходи для уникнення масового поширення епідемії.

Поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом і Вулверхемптоном та Севільєю і Ромою проводитимуться за закритими дверима, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Обидва матчі відбудуться у четвер (12 березня). Це не перші єврокубкові ігри, які доведеться проводити при порожніх трибунах. У середу ПСЖ та Борусія Дортмунд зійдуться в рамках матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів без глядачів.

Нагадаємо, раніше Серія А ухвалила рішення призупинити чемпіонат на невизначений термін через загрозу коронавірусу.

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