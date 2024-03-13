Болельщики Барселоны не забывают о вражде с Реалом, даже когда играют против других команд.

Накануне у Барселоны был важный ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи. Однако фаны думали совсем о другом. По дороге на стадион болельщики каталонцев скандировали оскорбления в адрес игрока Реала.

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Досталось Винисиусу Жуниору. Группа фанатов выкрикивала слова: "Винисиус, умри!" Видеозапись с этими скандированиями сразу стала вирусной в социальных сетях.

Напомним, что Реал уверенно шагает к чемпионству в Ла Лиге, опережая Барселону на 8 очков. Винисиус в нынешнем сезоне сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и ведал 8 ассистов. К слову, в финале Суперкубка Испании бразилец забил в ворота Барсы три гола, чем помог Мадриду завоевать трофей.

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