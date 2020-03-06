Барселона – Наполі: глядачі відвідають матч Ліги чемпіонів попри коронавірус

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Барселона – Наполі відбудеться у присутності глядачів, незважаючи на розпал епідемії коронавірусу.

"Проведення матчу перебуває поза небезпекою. Немає ніякої ймовірності, що матч пройде при порожніх трибунах.

Наполі заручився підтримкою МЕССІни: апетитна телеведуча відвертими фото мотивує гравців на подвиг з Барселоною

Ми вирішили закрити вхід на стадіони тільки для тих ігор, де братимуть участь команди з постраждалих від коронавіруса районів. Але тут не той випадок", – цитує Іллу RAC1.

Нагадаємо, Барселона та Наполі розписали в першому поєдинку нічию (1:1). Матч-відповідь відбудеться 18 березня, початок о 22:00.

Наполі – Барселона: несправедливий результат, тактична перемога Гаттузо і провал Мессі на території Марадони