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Барселона – Наполи: зрители посетят матч Лиги чемпионов несмотря на коронавирус

15:05 2 Читати українською
Барселона – Наполи: зрители посетят матч Лиги чемпионов несмотря на коронавирус
Фанаты Барселоны / фото ФК Барселона

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона – Наполи состоится в присутствии зрителей, несмотря на разгар эпидемии коронавируса.

 

"Проведение матча находится вне опасности. Нет никакой вероятности, что матч пройдет при пустых трибунах.

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Мы решили закрыть вход на стадионы только для тех игр, где будут участвовать команды из пострадавших от коронавируса районов. Но здесь не тот случай", – цитирует Иллу RAC1.

Напомним, Барселона и Наполи расписали в первом поединке ничью (1:1). Ответный матч состоится 18 марта, начало в 22:00.

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