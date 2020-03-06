Барселона – Наполи: зрители посетят матч Лиги чемпионов несмотря на коронавирус

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Барселона – Наполи состоится в присутствии зрителей, несмотря на разгар эпидемии коронавируса.

"Проведение матча находится вне опасности. Нет никакой вероятности, что матч пройдет при пустых трибунах.

Наполи получил поддержку МЕССИны: аппетитная телеведущая откровенными фото мотивирует игроков на подвиг с Барселоной

Мы решили закрыть вход на стадионы только для тех игр, где будут участвовать команды из пострадавших от коронавируса районов. Но здесь не тот случай", – цитирует Иллу RAC1.

Напомним, Барселона и Наполи расписали в первом поединке ничью (1:1). Ответный матч состоится 18 марта, начало в 22:00.

Наполи – Барселона: несправедливый результат, тактическая победа Гаттузо и провал Месси на территории Марадоны