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Наполі заручився підтримкою МЕССІни: апетитна телеведуча відвертими фото мотивує гравців на подвиг з Барселоною

19:25 2288 Читать на русском
Наполі заручився підтримкою МЕССІни: апетитна телеведуча відвертими фото мотивує гравців на подвиг з Барселоною
Флоріана Мессіна / Фото з відкритих джерел

Поки в Італії лютує коронавірус місцеві вболівальники повернулись до перегляду матчів по ТБ і побачене їх абсолютно не розчарувало.

30’ Дріс Мертенс
 
Антуан Грізманн 57’
Артуро Відаль 89’
30’ Дріс Мертенс
57’ Антуан Грізманн
89’ Артуро Відаль

Флоріана Мессіна – італійська модель, яка працює телеведучою футбольного шоу Tutti на місцевому каналі Canale 9.

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30-річна красуня, незважаючи на свій статус, не приховує своєї прихильності до Наполі. Напередодні першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти грізної Барселони Флоріана опублікувала в Instagram спокусливе фото у майці неапотітанців, підписавши: "Якщо ти можеш мріяти про це, ти можеш зробити це! Форца Наполі завжди".

"Партенопейці" надихнулись таким побажанням і не хотіли розчарувати прекрасну фанатку, завдяки чому здобули непоганий для себе результат – 1:1. Наскільки далеко готова зайти Мессіна, щоб її улюбленці створили диво на Камп Ноу – побачимо вже скоро. Матч-відповідь Барселона – Наполі запланований на 18 березня.

•Love Dubai •

Допис, поширений FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Dress @heleneboutique // ph @gianluca.lettieri

Допис, поширений FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Наполі Наполі Ліга чемпіонів Наполі - Барселона Дівчина дня Дівчата футболістів
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