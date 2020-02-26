Наполі заручився підтримкою МЕССІни: апетитна телеведуча відвертими фото мотивує гравців на подвиг з Барселоною

Поки в Італії лютує коронавірус місцеві вболівальники повернулись до перегляду матчів по ТБ і побачене їх абсолютно не розчарувало.

Флоріана Мессіна – італійська модель, яка працює телеведучою футбольного шоу Tutti на місцевому каналі Canale 9.

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30-річна красуня, незважаючи на свій статус, не приховує своєї прихильності до Наполі. Напередодні першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти грізної Барселони Флоріана опублікувала в Instagram спокусливе фото у майці неапотітанців, підписавши: "Якщо ти можеш мріяти про це, ти можеш зробити це! Форца Наполі завжди".

"Партенопейці" надихнулись таким побажанням і не хотіли розчарувати прекрасну фанатку, завдяки чому здобули непоганий для себе результат – 1:1. Наскільки далеко готова зайти Мессіна, щоб її улюбленці створили диво на Камп Ноу – побачимо вже скоро. Матч-відповідь Барселона – Наполі запланований на 18 березня.

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