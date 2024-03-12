Півзахисник партенопейців Маттео Політано давав інтерв'ю Sky, яке чомусь розлютило боса. Де Лаурентіс підбіг і силоміць відтягнув гравця від репортерів, волаючи в камеру: "Він не може з вами розмовляти!". Президент Наполі на цьому не заспокоївся і грубо вдарив по камері оператора.

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Наразі немає жодного логічного пояснення поведінці 74-річного італійця. Раніше він заборонив футболістам Наполі спілкуватися з каналом DAZN, але "санкцій" проти Sky не було.

"Лише Sky Sport вирішує, хто даватиме нам коментарі. Мені бракує слів, щоб описати те, що сталося з нашим журналістом і оператором. Я засуджую це, але без подальших коментарів. Одне можу сказати напевно – ми продовжуємо працювати, як завжди, з професіоналізмом, ретельністю та вашою довірою. І культурою", – написав директор італійського відділення Sky Sport Федеріко Феррі.

Нагадаємо, матч Барселона – Наполі відбудеться сьогодні, початок о 22:00 за Києвом. Перша зустріч завершилася нічиєю 1:1.

De Laurentis dopo aver portato via Politano, torna indietro e si scaglia contro il cameraman pic.twitter.com/MO85a9IiTV — Alex Buccino (@buccinoalex) March 11, 2024

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