Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис выдал очередную странную выходку перед второй игрой против Барселоны в рамках 1/8 финала ЛЧ.

Полузащитник партенопейцев Маттео Политано давал интервью Sky, которое почему-то разозлило босса. Де Лаурентис подбежал и силой оттащил игрока от репортеров, крича в камеру: "Он не может с вами разговаривать!". Президент Наполи на этом не успокоился и грубо ударил по камере оператора.

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Пока нет никакого логичного объяснения поведению 74-летнего итальянца. Ранее он запретил футболистам Наполи общаться с каналом DAZN, но "санкций" против Sky не было.

"Только Sky Sport решает, кто будет давать нам комментарии. Мне не хватает слов, чтобы описать то, что произошло с нашим журналистом и оператором. Я осуждаю это, но без дальнейших комментариев. Одно могу сказать наверняка – мы продолжаем работать, как всегда, с профессионализмом, тщательностью и вашим доверием. И культурой", – написал директор итальянского отделения Sky Sport Федерико Ферри.

Напомним, матч Барселона – Наполи состоится сегодня, начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась ничьей 1:1.

De Laurentis dopo aver portato via Politano, torna indietro e si scaglia contro il cameraman pic.twitter.com/MO85a9IiTV — Alex Buccino (@buccinoalex) March 11, 2024

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