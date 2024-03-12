Барселона – Наполи: Де Лаурентис сдурел перед матчем ЛЧ – видео нападения на оператора
Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис выдал очередную странную выходку перед второй игрой против Барселоны в рамках 1/8 финала ЛЧ.
Полузащитник партенопейцев Маттео Политано давал интервью Sky, которое почему-то разозлило босса. Де Лаурентис подбежал и силой оттащил игрока от репортеров, крича в камеру: "Он не может с вами разговаривать!". Президент Наполи на этом не успокоился и грубо ударил по камере оператора.
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Пока нет никакого логичного объяснения поведению 74-летнего итальянца. Ранее он запретил футболистам Наполи общаться с каналом DAZN, но "санкций" против Sky не было.
"Только Sky Sport решает, кто будет давать нам комментарии. Мне не хватает слов, чтобы описать то, что произошло с нашим журналистом и оператором. Я осуждаю это, но без дальнейших комментариев. Одно могу сказать наверняка – мы продолжаем работать, как всегда, с профессионализмом, тщательностью и вашим доверием. И культурой", – написал директор итальянского отделения Sky Sport Федерико Ферри.
Напомним, матч Барселона – Наполи состоится сегодня, начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась ничьей 1:1.