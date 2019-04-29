Барселона – Ліверпуль: матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів розсудить нідерландець Кюйперс

Бригада арбітрів на чолі з Бйорном Кюйперсом працюватиме на першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між іспанською Барселоною та англійським Ліверпулем.

Матч на Камп Ноу розсудять нідерландські судді, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Тоттенхем – Аякс: матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів розсудить іспанська бригада арбітрів

Арбітром у полі буде Кюйперс. Йому допомагатимуть лайнсмени Мартін Дікс і Ервін Зінстра. Четвертим рефері буде грек Тасос Сідіропоулос. А із системою Відеопомічник арбітра працюватимуть ще два нідерландця – Данні Маккелі та Пол ван Бьокель.

Відзначимо, що перший півфінальний матч між Барселоною і Ліверпулем відбудеться у середу, 1 травня. Початок поєдинку о 22:00.

Ліга чемпіонів 2018/19 – кому букмекери прогнозують перемогу в турнірі перед півфіналами