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Барселона – Ліверпуль: матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів розсудить нідерландець Кюйперс

13:46 60 Читать на русском
Барселона – Ліверпуль: матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів розсудить нідерландець Кюйперс
Бйорн Кюйперс / ФК Ден Хааг

Бригада арбітрів на чолі з Бйорном Кюйперсом працюватиме на першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між іспанською Барселоною та англійським Ліверпулем.

 

Матч на Камп Ноу розсудять нідерландські судді, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Арбітром у полі буде Кюйперс. Йому допомагатимуть лайнсмени Мартін Дікс і Ервін Зінстра. Четвертим рефері буде грек Тасос Сідіропоулос. А із системою Відеопомічник арбітра працюватимуть ще два нідерландця – Данні Маккелі та Пол ван Бьокель.

Відзначимо, що перший півфінальний матч між Барселоною і Ліверпулем відбудеться у середу, 1 травня. Початок поєдинку о 22:00.

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Ліга чемпіонів Арбітри Бйорн Кюйперс Бйорн Кюйперс Барселона - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Барселона Барселона
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