toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЬВІВ - ДИНАМО МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ

Тоттенхем – Аякс: матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів розсудить іспанська бригада арбітрів

14:37 32 Читать на русском
Тоттенхем – Аякс: матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів розсудить іспанська бригада арбітрів
Матеу Лаос / RTVE

Антоніо Мігель Матеу Лаос разом із помічниками будуть працювати на першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів між лондонським Тоттенхемом і амстердамським Аяксом.

 

42-річний рефері з Іспанії буде головним арбітром зустрічі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Севілья оригінально потролила претендентів на топ-4 АПЛ

Йому допомагатимуть лайнсмени Пау Себріан Девіс і Роберто Діас Перес дель Паломар. Роль четвертого судді виконає ще один іспанець – Ундіано Мальєнко. Із системою Відеопомічник арбітра працюватимуть Алехандро Хосе Ернандес Ернандес і Хуан Мартінес Мунуера.

Відзначимо, що перший поєдинок 1/2 фіналу ЛЧ між Тоттенхемом і Аяксом відбудеться у вівторок, 30 квітня. Початок зустрічі о 22:00.

Ліга чемпіонів 2018/19 – кому букмекери прогнозують перемогу в турнірі перед півфіналами

Теги
Антоніо Матеу Лаос Матеу Лаос Тоттенхем - Аякс Тоттенхем Тоттенхем Аякс Аякс Ліга чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
хв
Жирона
15:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук