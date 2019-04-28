Тоттенхем – Аякс: матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів розсудить іспанська бригада арбітрів

Антоніо Мігель Матеу Лаос разом із помічниками будуть працювати на першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів між лондонським Тоттенхемом і амстердамським Аяксом.

42-річний рефері з Іспанії буде головним арбітром зустрічі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Йому допомагатимуть лайнсмени Пау Себріан Девіс і Роберто Діас Перес дель Паломар. Роль четвертого судді виконає ще один іспанець – Ундіано Мальєнко. Із системою Відеопомічник арбітра працюватимуть Алехандро Хосе Ернандес Ернандес і Хуан Мартінес Мунуера.

Відзначимо, що перший поєдинок 1/2 фіналу ЛЧ між Тоттенхемом і Аяксом відбудеться у вівторок, 30 квітня. Початок зустрічі о 22:00.

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